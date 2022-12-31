Petrol istasyonunda çocuklara yılbaşı sürprizi

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda özellikle çocuklar için hazırlanan hediyelerin asılı olduğu yılbaşı ağacı, yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Bursa kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda hazırlanan yılbaşı ağacı, misafirlerin beğenisini topladı. Ağaçların dallarına asılan çikolata, bisküvi, şeker gibi ürünler, akaryakıt almak için istasyona gelen araçlarda bulunan çocuklara sunuldu. İstasyon görevlilerinin düşünceli hareketi çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, işletme müdürü Gönül Üner,” Yeni yıla müşterilerimizin çocuklarıyla beraber mutlu bir şekilde girelim istedik” dedi.

“İnsanlar hediyelerini alarak yolculuklarına devam ediyorlar”

Hazırladıkları yılbaşı ağacı ile gelen misafirlerine küçük hediyeler verdiklerini belirten İstasyon Müdürü Gönül Üner, “Yeni yıla müşterilerimizin çocuklarıyla beraber mutlu bir şekilde girelim istedik. Onlara hediyeler veriyoruz. Noel babamız da var. Niyetimiz biraz olsun onları buradan mutlu uğurlamak. Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar çok fazla teşekkür ediyorlar. Çocuklar zaten çok mutlu. İnsanlar hediyelerini alarak yolculuklarına devam ediyorlar. 2023 yılı hepimiz için öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

“Arkadaşımla beraber geldim ve çikolatalar aldım”

Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı ağacından hediyelerini alan Emir Erdem, “Çok güzel bir deneyim oldu. Yoldan geçenlerin ilgisini çektiği için bence çok güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. Arkadaşımla beraber geldim ve çikolatalar aldım” dedi. Efe Özer ise, “Bence çok güzel bir şey. Arkadaşımın dediği gibi çok güzel bir deneyim. Bu yüzden çok beğendim. Ben lolipop ve altın çikolatalardan aldım. Gerçekten çok mutlu oldum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.