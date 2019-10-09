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Petrol istasyonunda örnek etkinlik

Eskişehir’de bir petrol istasyonunda ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlenen etkinlikte gelen müşteriler hazırlanan broşürlerle bilgilendirildi.

Eskişehir'de bir petrol istasyonunda ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlenen etkinlikte gelen müşteriler hazırlanan broşürlerle bilgilendirildi.


Eskişehir'de bir petrol istasyonun müdürlüğünü yapan Gönül Ünel, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle örnek bir çalışmaya imza attı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından gelen yetkililer petrol istasyonunda çalışanlara ve gelen müşterilere kanser farkındalığı ile alakalı oluşturulan broşürleri verdi. Konu ile ilgili konuşan petrol istasyonu müdürü Gönül Ünel, “Yaptığımız etkinlikle meme kanseri farkındalık ayına bizim de katkımız olsun istedik. Personelimiz ve gelen müşterilerimiz daha önceden hazırlanan broşürlerle ve KETEM yetkilileri tarafından verilen seminer ile bilgilendirildi. Böyle bir etkinlikte yer almak bizi de çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Unutmayalım ki kanser ihmale gelmez” ifadelerini kullandı.

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