Pideye kaymakam eli

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırına giderek Ramazan pidesi yaptı.

Seyitgazi Kaymakamı Demirkol, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Sık sık esnafla buluşarak hal hatır soran Kaymakam Demirkol, ziyaret ettiği bir fırında kolları sıvayarak üretim alanına geçti. Önce tezgaha ardından da fırının olduğu alana geçerek pide ustasıyla beraber Ramazan pidesi hazırlayan Kaymakam Cüneyt Demirkol, ardından hamuru fırına vererek pişirdi. Seyitgazi kaymakamı Demirkol; "Lezzet ve bereket ayı olan Ramazan'ın olmazsa olmazı pidenin yapılışını yakından görme fırsatı bulduk. Sokakları saran kokusu, fırınlarda beklenen uzun kuyrukları ve hazırlanma süreci hayli meşakkatli olan eşsiz lezzete bizim de elimiz değmiş oldu. Rabbim başta ilçemizin ve tüm İslam aleminin bu mübarek ayını bolluk ve bereket içinde geçirmesini nasip etsin" diye belirtti.