‘Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor

Metin Tapmaz yapımcılığındaki ‘Pigment' isimli sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor.

Senaryosunu Lezgin Kanat'ın yazdığı, kendisinde ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunu Hilmi Özçelik, Tuğba Erman, Muzaffer Uzunyılmaz, Ahu Çat, Yavuz Ketenci, Zafer Kalfa ve Aslı Saygılı oluştururdu. Yapımcılığını Emirdağlı Metin Tapmaz'ın üstlendiği filmin çekimlerinin tamamı Eskişehir'in farklı mekânlarında gerçekleşecek. Filmin 2022 yılının ilk yarısında beyaz perdede olması planlanıyor.

Yeni film ‘Pigment'; ‘Gençlik dönemlerinde çabuk ünlü olmak için yaptığı hataları, aleyhinde kullanılarak insan kaçakçılığı yapmaya zorlanan ressam Ragıp Uçar'ın kendisi ile hesaplaşmasını' konu alıyor. Pigment; hikâyesiyle doyumsuzluğun getirdiği acımasızlığı resmetmenin yanı sıra, vicdani yüzleşmenin kaçınılmazlığını da ele alıyor.