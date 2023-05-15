Pikap kasasına bağlanan eşek yürekleri ağza getirdi

Eskişehir'de trafikte seyreden bir pikabın açık kasasında boynundan bağlı ve yeterli güvenlik önlemi alınmadan taşınan eşek dikkati çekti. Muhtemel bir kazada, hem eşek, hem de karayolunda ilerleyen diğer araçlar için tehlikeli duruma sebep olabilecek durum hayretle karşılandı.

D200 karayolunda Sivrihisar ilçesinden Ankara yönünde ilerleyen bir pikabın açık kasasına bağlanan eşek görüldü. Bir başka araçta bulunan vatandaşın cep teflonuyla kaydedilen görüntülerde, oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen pikabın kasasıdaki eşek ayakta ve boynundan bağlanmış ip ile ilerliyor. Kasada hiçbir korkuluk ve güvenlik önleminin olmadığı gözlenirken, kaydedilen görüntülerde eşeğin kasadan yola olası bir düşüşü sonrası oluşabilecek muhtemel kazanın büyüklüğünü akıllara getirdi. Adeta son sürat giden aracın kasasında hem korkan hem de rüzgardan etkilen eşeğin hali içleri acıttı. Tehlikeli hayvan taşımacılığı kilometrelerce devam ederken, şoförün vurdumduymazlığı ‘pes' dedirtti.