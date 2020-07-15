Piknikte kaybolan alzaymır hastası kadını AFAD ekipleri buldu

Eskişehir'de, pikniğe gittikten bir süre süre sonra ormanda kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Yaşanan olayda herhangi bir yara almadan kaybolduğu yerin 300 metre ilerisindeki yamaçta bulunan yaşlı kadın, "Yıldızları seyrediyordum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarıkalabak mevki Beşikderesi Şelalesi mesire alanında yaşandı. Mesire alanına pikniğe giden Çam ailesi, bir süre burada vakit geçirdikten sonra 70 yaşındaki alzaymır hastası Fikriye Çam, ailesinin yanından ayrıldı. Uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen yaşlı kadının ailesi telaşlanarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arama faaliyetlerine başlamak için Eskişehir AFAD'dan destek istedi. Daha sonra AKUT Eskişehir ekibi de arama faaliyetlerine destek vermek için AFAD ile bölgeye intikal etti. Gece geç saatlere kadar aranan kadın, yapılan detaylı aramalarda mesire alanının yaklaşık 300 metre yukarısında fark edildi. 70 yaşındaki kadın, AFAD ekiplerince bir ağacın altında oturur vaziyette bulundu. Ardından Fikriye Çam toplanma alanına getirilerek jandarma ekiplerinin yanında bekleyen ailesine teslim edildi.

"Yıldızları seyrediyordum"

Yapılan ilk kontrollerde yaşlı kadının herhangi bir yaralanma yaşamadığı tespit edilirken, ormanda uzun süre kaldığı için üşüyen kadına ekipler montunu verip çay ikram etti. Bu esnada, "Neden ormana gittin" sorusu üzerine kadın, "Yıldızları seyrediyordum" cevabını verdi.