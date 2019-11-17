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"Pırıl ve Arkadaşları" çocuklarla buluştu

Eskişehir’de düzenlenen etkinlikte "Pırıl ve Arkadaşları", çocuklarla buluştu.

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte "Pırıl ve Arkadaşları", çocuklarla buluştu.


ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM'de ailelerin ve çocukların kaliteli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Son olarak Pırıl ve Arkadaşları müzikal etkinliği ile çocuklar, ara tatilin tadını çıkardı. Onlarca çocuk sevimli animasyon karakteri Pırıl ile eğlenceli dakikalar geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğunu paylaştı.

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