Pırtlatan Bal'da sahne tamamen işitme engelli oyunculardaydı

İÇEV ve Eskişehir Tiyatro Akademi bünyesinde organize edilen çocuk tiyatrosu ekibi, “Pırtlatan Bal” adlı tiyatro oyunu ile Eskişehirli sanatseverlerin ilgisini çekti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenen bu oyunun sahnesinde ise tamamen işitme engelli çocuklardan olması sanatseverler açısından ayrı bir öneme sahipti. Velilerin yoğun katılımı ile birlikte alkışlar eşliğinde sonlanan Pırtlatan Bal adlı tiyatral gösterinin oyuncu eğitmenliğini Enis Zeytinler üstlenirken, duyma kaybı yüksek olan işitme engelli bireyler için de işaret dili tercümanlığını görevini ise Nebahat Tunç ve Buse Gencer paylaştı.