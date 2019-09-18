Pişkin hırsız kameralara yakalandı

Eskişehir'de, kimliği belirsiz bir şahsın akşam saatlerinde geldiği kafede çay içtikten sonra iş yeri sahibinin bisikletini çalması kameralara yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahıs, bir çay söyleyip 45 dakika bekledikten sonra, çayın parasını ödeyip ardından bisikleti çalarak uzaklaştı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Başan Sokak'ta yaşandı. Yavuz Sipahioğlu'na ait kafeye iddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs geldi. Bir çay söyleyen şahıs, bir süre burada bekledi. Çevresini kolaçan eden kimliği belirsiz şahıs, yaklaşık 45 dakika boyunca oturduğu masada bekledi. Ardından aradığı fırsatı bulan şüpheli, 1 buçuk lira çay parasını vererek kafeden ayrıldı. Birkaç metre ilerledikten sonra işletmeci Yavuz Sipahioğlu'nun boş anını fark eden şahıs, kilidi açık ve ağaca yaslanmış bisikleti aldıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Bisikletinin çalındığını ancak iş yerini kapattıktan sonra fark eden Yavuz Sipahioğlu, polis ekiplerine durumu bildirerek şikayetçi oldu.

“19-20 saat çalışıyorsun bir tane terbiyesizin biri gelip bisikletini alıyor”

Yaşanan hırsızlık olayı hakkında konuşan iş yeri sahibi Yavuz Sipahioğlu, bisikletin kilidinin devamlı bağlı olmasına rağmen bir anlık dalgınlıkla kilidin açık kaldığını belirtti. Olaya tepki gösteren Sipahioğlu, “Saat 20.15'te bisikleti buraya koydum. 20.23'te tost siparişi gelmişti. Tostu götürdüm ve dükkana girdim. O anda işe bakarken hiç fark edemedim. Genç bir müşteri çay içip parasını ödüyor. 5 dakika sonra sağa sola bakarken bisikleti götürüyor. Biz de sonradan saat 23.00 gibi farkına varıyoruz. Kameradan bir bakıyorum o şekilde bisiklet gidiyor. Ben kilidi devamlı bağladığım halde bu sefer unutkanlığıma geliyor. Bağlamadan bir anda müşteriye bakmaya gidiyorum. İnsanoğluyuz tabiki dalgınlık normal ama insanın zoruna giden 19-20 saat çalışıyorsun bir tane terbiyesizin biri gelip bisikletini alıyor. Devletin polisi neden duruyor? Sonuçta hizmet. Akşam aradım polis bana flaş belleği getir diyor. Dükkanda tek başıma duruyorum. Nasıl getireyim? Bisiklet de olsa hizmet önemli” ifadelerini kullandı.

“Hem çay içiyor hem de senin malını gasp edip gidiyor”

Hırsızın pişkinliğine şaşırdığını ifade eden Sipahioğlu, bin 750 lira değerindeki bisikletinin ise kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Sipahioğlu şunları söyledi:

“Hem çay içip parasını ödüyor hem de senin malını gasp edip gidiyor. Şu anda bisikleti almaya kalksan bin 750 lira tutuyor. Benim için arabadan daha zevkli. Her işimi görüyor şu bisiklet. Bir tost siparişi götürsen arabayla mı götüreceksin? Sabahleyin 3 dakikada işime geliyorum. Benim her şeyim şu anda.”