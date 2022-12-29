Pişmiş kestanenin kilosu 200 liradan satılıyor

Eskişehir'de kış mevsimine girilmesi ile birlikte kestaneler yavaş yavaş tezgâhlardaki yerini almaya başlarken, 100 gram pişirilmiş kestaneyi 20 liraya satan Hikmet Karagöz, özellikle yılbaşında taleplerde ciddi artış beklediklerini belirtti.

Yılın son günlerine girilen Eskişehir'de kestane satıcıları yavaş yavaş sokaktaki yerlerini almaya başladı. Ekim ve kasım ayında hasadı yapılan kestaneler soğuk günlerde vatandaşların içini ısıtmaya başladı. Özellikle yılbaşı günlerinin vazgeçilmezi olan kestaneler tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.

“Yılbaşında satışlar 3-4 katına çıkıyor”

Eskişehir'de yıllardır pişirdiği kestaneleri tezgâhında satmaya devam eden Hikmet Karagöz, yılbaşına yaklaşılmasıyla birlikte satışlarda yoğunluk beklediklerini vurguladı. Tezgâhı kısa süre önce açtıklarını değinen Karagöz, “Şu anda 100 gram pişirilmiş kestaneyi 20 liraya satıyoruz. Kilosu 200 liraya denk geliyor. Toplamda beş aylık bir satış dönemimiz oluyor. Genellikle kış aylarında ekmek teknemizin başında oluyoruz. Bizim asıl satış yaptığımız dönem yılbaşına yaklaştığımız günler ve yılbaşında oluyor. Yılbaşında satışlar 3-4 katına çıkıyor. O günlerde taleplere yetişmeye çalışıyoruz. İnsanlar fiyattan bağımsız, kestanelerini alarak alışverişlerini yapıyorlar” dedi.