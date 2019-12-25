Piyano Bölümü öğrencilerinden dinleti

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Piyano Dinletisi”, Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Bengi Baraz Çınar'ın ortaokul öğrencisi Leyla Albay ve lisans öğrencisi İzzet Can Bağışlar'ın sahne aldığı etkinlik müzikseverlerin beğenisini topladı. Öğrencilerinin, sınavları için hazırladıkları eserleri konserde başarılı bir şekilde sunduklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bengi Baraz Çınar, konser ve öğrencileri hakkında “Öğrencilerim güzel çaldılar. Konservatuvar eğitimi ilkokuldan sonra başlıyor. Leyla eğitimin ilk basamaklarında, İzzet ise son basamaklarında. Yolun başını ve sonunu temsil ettiklerini de söyleyebiliriz. Kendileri bölümümüzün başarılı öğrencileri” dedi.

"Su içmek gibi bir şey bizim için"

Lisans 4. sınıf öğrenicisi İzzet Can Bağışlar, gerçekleştirilen konserlerin öğrencileri disiplinde tutmasının eğitimlerine olumlu bir katkısı olduğunu söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının piyano bölümü çok met edildi ve bunun üstüne iyi bir yerde eğitime devam etmek istediğim için Mersin'den Eskişehir'e geldim. Buradaki eğitimden çok memnunum. Çok uzun zamandır piyano çaldığım için artık hayatımın bir parçası oldu. Su içmek gibi bir şey bizim için. Konser veriyor olmak aslında çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını almak ve bizim için nefes almak” ifadelerini kullandı.

"Sevdiğim bir işi yapıyor olmak çok güzel"

Henüz 7. sınıfta okuyan Leyla Albay ise konservatuvarda okumaya karar vermesinde aldığı piyano derslerinin etkisi olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Piyano çalıyor olmak çok güzel bir duygu. Daha doğrusu sevdiğim bir işi yapıyor olmak çok güzel. Konser sırasında biraz heyecanlandım; ama bunun beni motive ettiğini söyleyebilirim” diye belirtti.

Konserde, J.S. Bach, F. Chopin, F. Kuhlau ve J.P. Cramer, F. Mendelsshon ve Kabalewski gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.