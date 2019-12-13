“Piyano Günleri” ile dünyaca ünlü eğitmenler sahnede

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği ‘Piyano Günleri' gerçekleştirilen ‘Oda Müziği Konseri' ile devam etti.

Öğrenci Merkezi Salon 2016'da sanatseverlerle buluşan konserde, dünyaca ünlü Polonyalı ve Avusturyalı eğitmenler sahne aldı. Prof. Dr. Malgorzata Zerebinska ve Prof. Dr. Piotr Grodecki'nin piyano çaldığı etkinlikte, Prof. Dr. Regina Stummer flüt ile büyüledi. Anadolu Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Asu Perihan Karadut'da viyolonsel ile eşlik etti.

“Anadolu Üniversitesi'ne davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum”

Anadolu Üniversitesi'nin daveti üzerine Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten eğitmenlerden Prof. Dr. Malgorzata Zerebinska, “Anadolu Üniversitesi'ne davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz müziği seçtik ve bu yolla yeni kelimeler üretebiliyoruz. Bu kelimeler bizim hayal gücümüzü içeriyor. Umarım hayal gücümüzü bugün güzel bir şekilde yansıtabiliriz” şeklinde konuştu.

“Konuklarımızı burada ağırlamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz”

Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı ise düzenledikleri piyano etkinliğiyle ilgili, “Tüm Piyano Günleri etkinliklerinde Polonya'dan ve Avusturya'dan konuklarımız var. Konuklarımız öğrencilerimizle çalıştaylar yapıyorlar ve bilgilerini paylaşıyorlar. Öğrencilerimizin vizyonuna katkıda bulunmuş oluyorlar. Konuklarımızı burada ağırlamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Piyano Günleri etkinliklerine önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Konser gecesinde; “A.Part; Fratres, Spiegel im Spiegel, Pari Invervallo ve C.Crumb; Balinanın Sesleri Maske Takmış Üç Müzisyen İçin” eserleri seslendirildi.