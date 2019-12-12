Piyano Günleri'nde çağdaş müzik esintileri

Dr. Piotr Grodecki'nin katıldığı çalıştay ile devam etti. Prof. Zöhrab Adıgüzelzade Dersliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 konservatuvar öğrencisi çağdaş müzik eserleri seslendirdi.

“Böyle usta eğitmenleri aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz”

Piyano günleri ve çalıştay hakkında görüşlerini bildiren Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Lilian Maria Tonella Tüzün, “Piyano Günleri'nde alanında uzman çok değerli akademisyenleri üniversitemize getirip öğrencilerimizle buluşturmayı amaçladık. Öğrenciler de çok heyecanlılar. Usta sanatçılar ve akademisyenlerden ders almak onlar için çok farklı bir deneyim. Bu çalıştayda bireysel değil, toplu ders yapacaklar. Öğrencilerin pasif pozisyonda seyrederken de çok iyi öğrenebileceklerine inandığımız için böyle bir ders yürütmeyi tercih ettik. Umarım keyifli geçer. Böyle usta eğitmenleri aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Öte yandan Piyano Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, orta öğretimden doktoraya kadar farklı düzeylerde eğitim gören 35 öğrenciye, usta eğitmenler eşlik edecek. Toplamda 15 oturum ve 6 konserin gerçekleştireceği Piyano Günleri, 9-13 Aralık tarihleri arasında devam edeceği öğrenildi.