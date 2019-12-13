Piyano Günleri'nde "Duo Reditus" resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği ‘Piyano Günleri' kapsamında Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. İrem Yalçıner ve Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör Koray Çal'dan oluşan piyano ikilisi ‘Duo Reditus' Koral Çalgan Salonu'nda birbirinden eşsiz eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Doç. Selin Uluğbay'ın daveti üzerine Piyano Günleri'ne katıldıklarını dile getiren ikili, gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Piyano çalmanın büyük sabır gerektirdiğini sözlerine ekleyen Duo Reditus üyeleri, “Piyano Günleri'nin parçası olmak, burada olmak çok güzel bir duygu. Üniversitede böyle bir etkinlik olması özellikle piyano bölümü için de hareketlilik getirdi. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Piyano çalmak çok emek ve zaman istiyor, sabır gerekiyor. Sabrettiğiniz zaman elde ettiğiniz başarı çok büyük bir haz veriyor.” şeklinde konuştu.

Piyanistler konserde; "D. Şostakoviç İki Piyano için Konçertino” ve “C.Debussy Küçük Süit I. En Bateau, II. Cortege, III. Menuet, IV. Ballet” eserlerini seslendirdi.