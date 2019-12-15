Piyano Günleri'nde muhteşem final

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Piyano Günleri'nde Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde Artur Malawski'nin "Hungaria (1956)", Michal Gronowicz'in "Mache", Zbigniew Bargielski'nin "A Flea Market", George Crumb'un "Celestial Mechanics Makrokosmos IV" adlı eserleri icra edildi. Özellikle George Crumb'un eserini sanatçıların piyano tellerine metal cisimler yerleştirerek icra etmesi oldukça ilgi çekti.

Konserin sonunda açıklamalarda bulunan Malgorzata Zarebinska, "Eskişehir'e 10 yıl önce de gelmiştim. Çok güzel bir deneyimdi. Anadolu Üniversitesi bir piyano organizasyonu düzenledi ve bizi çağırdılar. Anadolu Üniversitesini çok seviyorum. Anadolu Üniversite gerçekten beni çok etkiliyor. Anadolu Üniversitesi çok misafirperver, yönetimi de çok iyi. Oldukça zor bir konser oldu. Birçok öğrenci bizi dinlemeye geldi ve gerçekten gurur duyduk. Öğrencilerin bizi dinlemeye gelmesi bizi çok etkiledi" dedi.