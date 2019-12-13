‘Piyano Günleri'nde Seçil Akdil'den çalıştay

Gör. Seçil Akdil'i konuk etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan Öğr. Gör. Seçil Akdil, “Anadolu Üniversitesi'ndeki çok sevgili dostlarım beni de bu etkinliğe davet ettiler. Öğrencilere destek vermek ve yardımcı olmak için Eskişehir'e daha önce iki defa gelmiştim. Öğrenciler çok ilgililer ve severek katılıyorlar. İnsan bundan dolayı çok mutlu oluyor. Ben de onlara bütün gücümle yardım etmeye çalışıyorum. Zaten çok başarılılar. Ama farklı bir görüş, değişik bir bakış açısı; öğrencilere çok yararlı oluyor. Bu gibi çalışmaların yapılması bence olağan üstü bir organizasyon. Keşke tüm konservatuvarlarda her zaman bu çalışmalar yapılsa. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.