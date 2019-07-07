Piyasa değeri 5 lira ama hayat kurtarıyor

Motorlu ve motorsuz araçlarda dikkat çekmek için kullanılan ve sadece 5 liraya satılan 'reflektörler' hayat kurtarıyor.

Isınan havalarla birlikte artan bisiklet kullanımı, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle birleşince riskleri de beraberinde getiriyor. Kazaların büyük kısmı bir anda beliren taşıtlara çarpma şeklinde oluşurken, dikkatsiz sürücülerin yanı sıra görünür olmayan kıyafet ve uygun olmayan teçhizatla trafiğe çıkan bisikletliler de kazalara davetiye çıkarıyor. Bisiklet sürücüleri için kaza riskleri de özellikle havaların kararmasıyla birlikte katlanarak artıyor. Halk arasında kedi gözü olarak bilinen, motorlu araçların yanı sıra bisikletlerin de önüne, arkasına, pedalına ve tekerleklerine takılarak trafikte fark edilmeyi sağlayan reklektörler hayati önem taşıyor.

Eskişehir'de yaklaşık 50 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Aydın Yıkılmazoğlu, bisiklet reflektörlerinin öneminden bahsetti. Yıkılmazoğlu, “Bisikletlerin üzerindeki reflektörler halk arasında kedigözü tabir edilenler çok önemi sahip bir şeydir. Çünkü bisikletler yolda gece karanlıkta giderken iki ışık arasında kaldığı veya karanlıkta giderken, arabaların farları veya motosiklet farların onun aydınlatmasıyla bisiklet belirgin hale gelir. Bisikletlerin sadece ön ve arkasında değil pedallarında ve hatta lastik jantlarında da reflektör olması lazım. Jant tekerlerindeki reflektörün faydası bisiklet ara sokaktan ana caddeye çıkarken ışık vurduğu zaman bir bisikletin olması belli olur. Düz yolda giderken öndeki reflektörün beyaz ve arkadakinin kırmızı olmasının sebebi de beyaz ışıktan kırmızı ışık vurunca bisikletin gitmesi belli olur” dedi.

"Pilli reflektörler dinamodan daha rahat"

Bisiklette kedigözü ve dinamo reflektörlerin yerine son zamanlarda pilli reflektörlerin de kullanıldığına dikkat çeken Aydın Yıkılmazoğlu, pilli ve dinamo reflektörlerin arasındaki farkı şöyle anlattı:

“Eskiden dinamolar vardı. Önde beyaz ışığı aydınlatır ve arkada da stop lambaları devamlı yanardı geceleri. Şimdi dinamolar hızı kestiği için onun yerine pillileri kondu. Pilliler daha çok güzel oldu. Pillilerde bir tanesi yanıp sönüyor, bir tanesi de yolu aydınlatıyor. Arkadaki de yanıp sönerek arkadakilere bisikletlerin geçtiğini uyarıyor. Reflektör şart, hem pili yanar durumda hem sabit, kedigözü diye tabir etikleri bisiklette olması can ve mal güvenliği için şart" ifadelerini kullandı

"Önemine göre fiyatı daha ucuz"

Bisiklet sürenlerin can ve mal güvenliğinin önemine değinen Yıkılmazoğlu, "Bisiklet reflektörü herkesin alabileceği kadar ucuzdur. Gece karanlığında bisiklet sürenler ve bisikletle uzun yollarda yolculuk yapanların bisikletlerinde reflektör takması şarttır. Kedigözü, dinamo reflektörü ve pilli olarak reflektörlerin fiyatları değişiyor. Kedigözlerinin çifti 5 lira, pilli olanlar 10 liradan başlıyor. 70-80 liraya kadar çıkıyor fiyatları. Devamlı kullananlar mesela doğa sporlarına gidenler, şehirlerarası yollarda gezenler ve genelde bisikleti profesyonel şekilde kullananların daha kalitelisini almasında fayda var. Bize gelenlere biz reflektör takmayı tavsiye ediyoruz, zaten yüzde 80 fabrikalar otomatik olarak kedigözü bisikletler üzerinde takıyorlar. Bozulduğunda ya da işlevini yitirmeye başladığında mutlaka yenisi acilen takılmalı” dedi.