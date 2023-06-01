İhlas Haber Ajansı

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Plakasız motosikletle tehlikeli yolculuk

Eskişehir’de plakasız motosikletle yolculuk yapan iki kişinin yanlarında bisiklet taşıması trafikte tehlike oluşturdu.

Eskişehir'de plakasız motosikletle yolculuk yapan iki kişinin yanlarında bisiklet taşıması trafikte tehlike oluşturdu.


Eskişehir Odunpazarı'nda iki kişinin motosiklet yolculuğu yüreklileri ağıza getirdi. Trafiği tehlikeye sokan iki şahıs hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcu, trafiği hiçe sayarak yanında bisiklet taşıdı. Aynı zamanda plakasız motosiklet ile yolculuk yapan iki şahıs, çevredeki sürücülerin hayret dolu bakışları arasında gözden kayboldu.

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