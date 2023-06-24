Polis, 475 bin TL'lik hırsızlık yapan şüphelileri yakaladı

Eskişehir'de farklı tarihlerde piyasa değeri toplamda 475 bin TL olan araç lastiği ile jantı, 1 kombi ve 6 petek hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Odunpazarı ilçesinde geçmiş tarihlerde gerçekleşen; bir işyerinden toplam değeri 350 bin TL olan 36 araç lastiği ve 12 jant , bir işyerinden toplam değeri 100 bin TL olan 8 araç lastiği ve bir ikametten değeri 25 bin TL olan 1 kombi ve 6 petek hırsızlığı olayları ile ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde B.A. ve Ö.D. isimli şüphelileri olaylarla ilgili olduğu ekiplerce tespit edildi.

Enerji hırsızlığı, güveni kötüye kullanma, tehdit ve 2 ayrı dosyada iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulunan B.A. isimli şahıs bir sanayi sitesi içerisinde, çoğu işyerinden ve açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 15 adet suç kaydı bulunan Ö.D. isimli şahıs Odunpazarı ilçesinde bir cadde üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

B.A. isimli şahsının iş yerinde yapılan aramada hırsızlık eşyası olduğu tespit edilen 40 araç lastiği ve jantları polis tarafından muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.