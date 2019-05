Polis Akademili yabancı uyruklu öğrencilerden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Polis Akademisi Başkanlığı'nda öğrenimi gören yabancı uyruklu polis amiri öğrencilerle bir araya geldi.

Türk kültürünü yakından tanımak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine düzenledikleri gezi programı kapsamında Eskişehir'de bulunan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni de ziyaret etti. 10 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu öğrencinin Anadolu Üniversitesine gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk durağı ise Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı oldu. Anadolu Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilere Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi'ne dair bilgiler verdi.

“Sizlerde dünyadaki dostluğumuzu görüyorum”

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü görevinde bulunduğu dönemde tarihi bağlar nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunan ülkelerle irtibatı kesmemek amacıyla emniyet ayağında önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Polis Akademisi'nde görev yaptığım dönemde siz gibi yabancı uyruklu arkadaşlarımızın eğitimlerinin başında bulunmuştum. Şu anda sizlere baktığımda dünyadaki dostluğumuzu görüyorum. Çünkü sizler emniyetin içerisinde yer alan kişiler olarak devletin bel kemiği, toplumun her şeyisiniz. Aynı zamanda devlet ile millet arasındaki bağı kuran en önemli unsurlarsınız. Bu nedenle de bizler için çok önemlisiniz. Sizleri dosttan öte kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Tek temennimiz siz öğrencilerimizin de Türk milletini kardeşiniz olarak benimsemeniz. Pek çok ülke sizin dostunuz olabilir ama biz kardeşiz. Çünkü iyi ve kötü gününüzde her zaman ilk olarak biz koşarız. Yine aynı şekilde her birinizin ülkesi ile Türkiye arasında çıkabilecek olası bir diplomatik krizde de bizim için en doğru kararı vereceğinizden hiçbir endişemiz olmaz” dedi

“Açıköğretim Sistemimiz dünyada ilk üçte “

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin dünyanın en büyük üç Açıköğretim Sisteminden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, Açıköğretim Sisteminde 1 milyon 110 bini aktif olmak üzere 2,5 milyon öğrencinin olduğunu söyledi. Anadolu Üniversitesinin, Açıköğretim Sistemi sayesinde Amerika'dan Almanya'ya, Azerbaycan'dan Kıbrıs'a kadar 19 ülkedeki 47 merkez aracılığıyla hizmetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Rektör Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi; İngiltere, Hindistan, İtalya gibi Açıköğretim hizmetlerini sürdüren ülkeler arasına Türkiye'den adını yazdırma başarısı gösteren tek üniversite olarak dikkat çekiyor. Bizim yurt dışında da binlerce öğrencimiz bulunuyor. Mesela, geçtiğimiz hafta Köln ve Berlin'de ziyaretlerim oldu. Bizim Almanya'da da 3 bin civarında Açıköğretim Sistemimize kayıtlı öğrencimiz var. Yakın zamanda Kıbrıs'ta, Açıköğretim mezuniyet törenimizi gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta da 3 bin civarında Açıköğretim öğrencimiz var. Açıköğretim Sistemimiz aracılığıyla zaten 40 yıldır Türkiye'de uzaktan eğitim hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de aynı kararlılıkla, sistemimizi geliştirmeye yönelik hizmetlerimiz ve gayretimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi olarak Türk kültürünü ve dünyasına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Çomaklı, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi aracılığıyla çeşitli hizmetler sunduklarını dile getirerek “Üniversitemiz bünyesindeki bu merkezimiz aracılığıyla Türk kültürüne ve dünyasına ait 200'den fazla enstrümanı ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Bunun yanında yıl boyunca bilimsel ve kültürel anlamda pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Yabancı uyruklu öğrenciler Anadolu Üniversitesine hayran kaldı

Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektör Çomaklı'yı ziyaretlerinin ardından Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ettiler. Öğrenciler ayrıca Açıköğretim Fakültesi'ni de ziyaret ederek burada Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi aldılar.

Öğrenciler, ziyaret programının ardından ise Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile iftar yaptı. İftar sonrası Ramazan Sokağını gezen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan eğlencelerine katılarak hem eğlendi hem de Türk kültürünü de yakından tanıma fırsatı yakaladılar.