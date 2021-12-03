İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekipleri huzurevinde yaşayanlara eğitim verdi

Eskişehir’de polis ekipleri huzur evine gerçekleştirdikleri ziyarette, "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" eğitimlerinin ardından çiçek ve maske dağıttı.

Eskişehir'de polis ekipleri huzur evine gerçekleştirdikleri ziyarette, "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" eğitimlerinin ardından çiçek ve maske dağıttı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Maide Bolel Huzurevi'ne ziyarete gitti. Ekipler tarafından huzurevi sakinlerine ve çalışanlarına "Yaya Güvenliği Eğitimi, Toplu Taşıma ve Özel Araçlarda Güvenli Yolculuk" konularında trafik eğitimi verildi. Eğitim sonunda huzur evi sakinleri ile personellerine çiçek ve maske takdim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.