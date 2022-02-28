İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” konusunda bilgilendirdi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” konusunda bilgilendirici afiş ve broşürü dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” konusunda bilgilendirici afiş ve broşürü dağıtarak bilgilendirme yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, yazılı ve görsel basında sık sık gündeme gelen “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” olaylarına karşı bilinçlendirmek amacı ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok alanda konuya ilişkin afiş ve el broşürü dağıtılarak bilgilendirme çalışması yaptı.

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