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Polis ekipleri kontrollere ara vermiyor

Eskişehir’de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kontrollerine ara vermeden devam ediyor.

Eskişehir'de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kontrollerine ara vermeden devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. Polis ekipleri ise yasak süresince çalışmalarına ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Eskişehir'deki bazı cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Durdurulan araçlardaki vatandaşların görevli belgelerini de kontrol eden polisler, yasaklara uymayan vatandaşlara gerekli cezai yaptırımı uyguladı.


Polis ekipleri yol kontrol ve sorgulamalarına 24 saat esasıyla 4 gün boyunca devam edecek.

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