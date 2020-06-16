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Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 23 çıkı halinde satışa hazır 28,68 gram gelen esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 23 çıkı halinde satışa hazır 28,68 gram gelen esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, 23 çıkı halinde satışa hazır 28,68 gram gelen esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Şüpheli 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 2 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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