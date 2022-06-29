İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün aksam saatlerinde Bursa yolu uygulama noktasında denetim yapıldı. Durdurulan bir araçta; bin 850 adet gözlük, bin 700 adet kolye, küpe, bileklik gibi bijuteri ürünü, 190 adet şemsiye ve 18 adet saat ele geçirildi.


Olayla ilgili B.B. ve E.S. isimli şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

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