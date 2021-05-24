Polis ekiplerinin kapsamlı denetimlerinde ceza yağdı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, 229 kişi ile birlikte 186 motosiklet ve 40 otomobilin güvenlik sorgulaması yapılırken toplamda 96 bin 729 lira ceza yazıldı.

Ulaşılan bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 26 ekip ve 50 personelin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Toplamda 229 kişi ile 186 motosiklet ve 40 otomobilin güvenlik sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 1 çalıntı motosiklet şüphelisiyle birlikte yakalandı. Ayrıca 2 aranan şahıs yakalanırken, 3'üz olmak üzere toplam 5 motosiklet ve 2 araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Denetimler kapsamında ilgili kanun maddeleri gereğince 34 motosiklet ve 9 otomobil sürücüsüne 58 bin 929 lira ceza yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye ise 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.