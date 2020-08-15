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Polis hatalı sürücüleri affetmedi

Eskişehir’de, polis ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan trafik uygulamasında 39 sürücüye toplam 37 bin 865 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, polis ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan trafik uygulamasında 39 sürücüye toplam 37 bin 865 TL idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak saat 10.00 ile 18.00 arasında motosikletlere yönelik yapılan trafik denetimi yapıldı. İl genelinde 32 ekip ve 105 personelin katılımı ile 23 ayrı noktada sabit ve seyir halinde gerçekleşen kontrollerde 375 şahıs, 226 adet motosiklet ve 160 adet araç sorgulandı. Polis ekiplerinin kontrollerinde, 2 adet yakalamalı ve 1 adet trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek olmak üzere toplam 3 adet motosiklet ile 2 adet araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi.


Öte yandan 30 adet motosiklet ve 9 adet araç sürücüsüne Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince 37 bin 865 TL idari para cezası uygulandı.

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