Polis kumara ve Covid-19'a geçit vermedi

Eskişehir'de kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerine uymayan 209 kişiye polis toplam 713 bin 475 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren derneklerde kumar suçunu önlemek, oyun oynanan yerlerde Covid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla 6 farklı adreste denetim yapıldı. Gerçekleşen denetim ve aramalarda 4 adreste sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve oyun oynandığı, 1 adreste de kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 1 adet tombala makinası, çok sayıda tombala kartı ve pulu, 4 adet LCD ekran ve 1 adet kameraya el konuldu. 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun gereğince adli işlem yapıldı. Tombala oynanan dernek yetkilisi G.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapılırken, dernek içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 45 şahsa toplam 55 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca toplam 209 şahsa Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan 658 bin 350 TL para cezası uygulandı.