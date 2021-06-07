Polis sokak satıcılarının ensesinde

Eskişehir polisi, sokaklarda uyuşturucu satan şahıslarla ilgili çalışmaları sürdürürken, son olarak arama yapılan bir aracın vites kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak Bahçelievler ve Batıkent mahallelerinde bir çalışma yürüttü. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alınırken, durdurulan aracın vites kutusu içerisinde gizlenmiş vaziyette 138,45 gram gelen metamfetamin uyuşturucu maddesi, 46,45 gram gelen bonzai uyuşturucu maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak haklarında işlem yapılan 3 şahıs işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Bir şahıs ifadesi akabinde Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılırken, diğer 2 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.