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Polis ve itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kadını kurtardı

Eskişehir’de bir ikamette meydana gelen yangında, çıkan dumanları fark eden 2 okul polisi, itfaiye ekipleriyle birlikte evde mahsur kalan zihinsel engelli kadını kurtardı.

Eskişehir'de bir ikamette meydana gelen yangında, çıkan dumanları fark eden 2 okul polisi, itfaiye ekipleriyle birlikte evde mahsur kalan zihinsel engelli kadını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay Şarhöyük Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta gerçekleşti. Gülbiye U.'ya (41) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yeri yakınlarında bulunan Korgeneral Lütfi Akdemir İlkokulu'nun önünde, öğrencilerin güvenliğinden sorumlu 2 'Okul polisi', dumanların yükseldiği eve gitti. Kapıyı kırıp içeri giren polis ekibi, baygın haldeki şahsı, yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle birlikte dışarı çıkardı.


Dumandan etkilenen Gülbiye U., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Gülbiye U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Öte yandan mahalle sakinleri, zihinsel engelli kadını kurtaran ekiplere teşekkür ederken, Gülbiye U.'nun evde yalnız yaşadığı, bir yakını tarafından ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.

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