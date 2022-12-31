İhlas Haber Ajansı

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Polis ve jandarmadan yılbaşı denetimi

Eskişehir’de güvenlik ekipleri yılbaşına saatler kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'de güvenlik ekipleri yılbaşına saatler kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi.


2022 yılının son saatlerinde Eskişehir'in en kalabalık noktalarından İsmet İnönü Caddesi'nde polis ve jandarma ekipleri kimlik ve üst aramasından oluşan bir dizi denetim gerçekleştirdi. Denetim, vatandaşların kalabalıklar oluşturduğu Vural Sokağa girişinde yoğunlaştı.

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