İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor

Eskişehir’de, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki denetimlere ara verilmeden devam ediliyor.

Eskişehir'de, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki denetimlere ara verilmeden devam ediliyor. Hemen her akşam yapılan uygulamalarda sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapılırken, ekiplerin akşam denetimleri havadan görüntülendi.


Hava sıcaklığının arttığı Eskişehir'de parklardaki korona virüs denetimleri devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birine bağlı UMKE ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, parklarda bulunan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapılarak uyarılarda bulunuldu. Ayrıca UMKE ekipleri, parkta bir arada oturan insanlara Covid-19 hakkında çeşitli bilgiler de vererek broşür dağıtırken, parktaki çalışmalar havadan da görüntülendi.



“Denetimler devam ettiği için her gün buradayız”


Parkta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Atilla Kağan Hafıza, yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirerek, “Bilgilendirmeleri güzel bir şey. Bu bilgilendirmeler olmadığı zaman insanlar boşlayabiliyor. Bu şekilde insanlar, ceza yememek için bile olsa önlemlere dikkat ediyor. Denetimler devam ettiği için her gün buradayız. Çünkü daha tedbirli oluyor, bizim için daha güzel” ifadelerini kullandı.



“Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz”


Eskişehir'de öğrenci olan Onur Koçyiğit ise “Polis ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Uymamız gereken kuralları hatırlatıyor. Biz de onlara elimizden geldiğince uyuyoruz. Bu durumdan memnunuz, sonuçta bizim sağlığımızı düşünüyorlar teşekkür ediyoruz. Broşür dağıttılar, uymamız gereken mesafeyi ve maskemizi takmamız gerektiğini söylediler. Bu parkta devamlı kontroller oluyor ve genellikle Eti Parka gelmeyi tercih ediyoruz. Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz. O yüzden bu parkı tercih ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.