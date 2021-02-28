İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis yakalamaktan, onlar oynamaktan bıkmadı

Eskişehir’de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir dernek binasına operasyon düzenledi. Korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kumar oynayan 34 kişiye toplam 149 bin 124 lira para cezası uygulandı. Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.