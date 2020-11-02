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Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın aracında kaçak alkol, uyuşturucu madde ve silah bulundu

Eskişehir’de kovalamaca sonucu durdurulan şüpheli şahsın aracından kaçak alkol, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de kovalamaca sonucu durdurulan şüpheli şahsın aracından kaçak alkol, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Tim ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan Mustafa T., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının otomobilinde yapılan aramada; 1 tabanca, 24 şişe kaçak etil alkol, el telsizi, 0.81 gram metanfetamin ile 1.03 gram afgan sakızı ele geçirildi.


Mustafa T.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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