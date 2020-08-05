Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de, polisin 'Dur' uymayıp araçla kaçan kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak kontrol etmek istedi. Bu esnada, polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Ş.B. ile araçta bulunan 3 kişi, kovamaca sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince olay yeri yakınlarındaki bir ara sokakta yakalandı.

Ayrıca gözaltına alınan 4 şüphelinin içerisinde bulunan araçta yapılan aramada ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 2 adet kesici alet ile polis frekansına ayarlı telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.