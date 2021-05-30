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Polisin durdurduğu araçtan silah çıktı

Odunpazarı ilçesinde polisin devriyesi sırasında durumundan şüphelendiği araçta yaptığı incelemede, bir adet silah ve ona ait fişekler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içeresinde gözle görülebilecek bir biçimde duran bir silah ve ona ait 2 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü E.A. ve silah polis merkezine teslim edildi. Şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle idari işlem uygulanırken 6136 sayılı kanun gereğince adli işlem yapıldı.

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