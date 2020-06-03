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Polisin şüphelenerek durdurduğu aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de, şüphe üzerine durdurulan aracın torpido gözünden uyuşturucu çıkarken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan aracın torpido gözünden uyuşturucu çıkarken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği yardımı ile araçta yapılan aramada, torpido gözünden 175,21 gram skunk esrar maddesi ele geçirdi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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