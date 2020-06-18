Polisin uyarılarını dikkate almayanlara ceza

Eskişehir'de, kontrollü normalleşme sürecinde adeta parklara akın eden vatandaşlar, polis ekiplerince denetlenerek sosyal mesafe, maske kullanımı ve alkol alımı konusundaki yasaklar hatırlatıldı, kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

155 Polis İmdat Hattına gelen çok sayıdaki ihbar ve şikayet üzerine; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.00-21.30 arasında Sümer Mahallesi Kanlıkavak Parkı içerisinde denetleme yapılarak, megafon ve ses yayınları yapılarak 'sosyal mesafe, maske zorunluluğu ve alkol alımı konusundaki yasaklar vatandaşlara hatırlatıldı. Yaklaşık yarım saatlik sesli ikaz ve uyarının sonrasında ikazları dikkate almayan kişilere yönelik polis ekiplerince park genelinde geniş kapsamlı bir uygulama başlatıldı.

Saat 23.00'a kadar devam eden uygulamalar sonucunda sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ve açıktan alkol alan toplamda 173 şahsa yaklaşık 135 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine, Covid-19 kapsamında alınan kararların denetiminin, önümüzdeki günlerde Kanlıkavak başta olmak üzere diğer parklar, cadde ve sokaklarda da devam edilmesi talimatı verildiği öğrenildi.