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Polisin vatandaşlarla uyum ve işbirliği Eskişehir'i en güvenli şehir haline getirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, halkın kurumlarıyla uyum içerisinde olmasının Eskişehir’in dünyanın en güvenli şehirleri listesinde 8’inci sırada yer almasında etkili olduğunu söyleyen “Halkın polisle olan iletişimi ve bizlere yardımcı oluşu Eskişehir’de güven ve huzuru arttırıyor” dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, halkın kurumlarıyla uyum içerisinde olmasının Eskişehir'in dünyanın en güvenli şehirleri listesinde 8'inci sırada yer almasında etkili olduğunu söyleyen “Halkın polisle olan iletişimi ve bizlere yardımcı oluşu Eskişehir'de güven ve huzuru arttırıyor” dedi.


Ünlü bir araştırma şirketinin her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Eskişehir ilk 10 içerisindeki yerini aldı. Listede Eskişehir dünyanın en güvenli 8'inci şehri olurken, şehrin güvenliğini sağlamak için çalışan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin de bu başarıdaki payı büyük oldu. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, il genelinde 3 bin 600 polis görev yaparken, yaklaşık bin 500 polis ise gün içerisinde aynı anda sahada bulunuyor. Kentin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösteren polis, ihbarın ardından 3 ila 11 dakika arasında adrese ulaşıyor.



“Eskişehir halkının bu başarıda katkısı büyük”


Eskişehir'de emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi veren Eskişehir Asayiş Şube ve Merkez İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, “Eskişehir'in Türkiye'nin en güvenli şehri olmasının birçok paydaşı var. Eskişehir Valiliği koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm kamu birimleri, üniversiteler, basın mensupları ve özellikle Eskişehir halkı bu başarının sahibidir. Halkın polisle olan iletişimi ve bizlere yardımcı oluşu Eskişehir'de güven ve huzuru arttırıyor. Daima vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.



Son 5 yılda faili meçhul olay yok


Son 5 yıl içerisinde Eskişehir'de cinayet, silahlı ve bıçaklı yaralama olaylarından hiçbirinin faili meçhul olarak kalmadığı öğrenildi. Öte yandan, güvenliği riske atan kent genelindeki metruk binaların da yıkımı için ilgili belediyelerle yapılan iş birliği neticesinde, 37 ay içerisinde tespit edilen bin 82 metruk binanın bin 10 tanesinin yıkımı gerçekleşti. Geriye kalan 72 metruk bina için ise yıkım kararı bekleniyor.



Toplum Destekli Polis halkla iç içe


Kent genelinde muhtarlarla yakın temas kuran Toplum Destekli Polis, mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin yardım elini uzatıyor. Ayrıca Toplum Destekli Polis suça sürüklenebilecek durumdakileri de tespit ederek önlem alıyor.

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