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Polisin yakaladığı 6 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı

Eskişehir’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu. Ekipler, olayların yaşandığı bölge ve çevresindeki güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen 6 şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan S.İ.'nin verdiği ifadesinde 'kilitli olmayan kapının dilini basit bir aletle zorlanmadan açarak içeri girdim sözleri ise hırsızların kapısı kilitli olmayan yerleri hedef olarak seçtiklerini gözler önüne serdi.


Öte yandan, hırsızların kapısı kilitlemeden çıkılan evlere kolaylıkla girebildikleri uyarısında da bulunan polis, vatandaşların evinden dışarıya çıkarken mutlaka kapılarını kilitlemeleri, ortak kullanılan apartmanların ana giriş kapısını tanımadıkları kişilere açmamaları gerektiğini vurguladı.

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