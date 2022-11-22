Polisten kaçakçılık operasyonları, 15 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, 15 kişi yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi, halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ürünlerinin yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik il merkezinde 3 ikamet, 1 araç ve 12 iş yerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 74 bin 460 dal sarılmış sigara, 84 bin dal boş makaron, 18 bin 600 sigara filtresi, 15 bin 100 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 420 gümrük kaçağı puro, 111 kilo tütün, 310 gümrük kaçağı nargile kömürü, 156 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 149 paket gümrük kaçağı çay, 88 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ve 4 sigara sarma makinası ele geçirildi. Malzemelerle ilgili yakalanan 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.