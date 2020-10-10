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Polisten kaçamadılar

Eskişehir’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus ekipleri, Şeker Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler M.D. ile N.Y. kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 28 tüfek fişeği, 9 tabanca mermisi, muşta ile bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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