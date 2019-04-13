Polonyalı profesör konservatuar öğrencileriyle buluştu

Dr. Hab. Wlodzimierz Zalewski'yi ağırladı.

Zalewski, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileriyle “masterclass” eğitimi gerçekleştirdi. 8 Nisan Pazartesi başlayan ve dört gün süren eğitim, 12 Nisan Cuma günü Anadolu Üniversitesi Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirilen final konseriyle son buldu. Prof. Dr. Anatol Jagoda'nın daveti üzerine ülkemize gelen Zalewski “Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Zaten bu 5 ya da 6'ncı gelişim. Buradaki gençlerin çok güzel sesleri var. Bu güzel seslerin iyi, doğru, düzgün bir şekilde kullanılabilmesi için daha derin ve dikkatli bir şekilde şan tekniğine, müzik kalitesine ve yorumlamalarına bakılmalı. Biz de burada daha Avrupai bir yorumla eserleri seslendirmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilerden eğitime yoğun katılım

Eğitim sonrası gerçekleştirilen konserde, öğrenciler eserleri seslendirirken Prof. Dr. Anatol Jagoda da piyanosuyla eşlik etti. Anatol “Öğrencilerimizin konserde bize, neyi ne kadar öğrendiklerini göstermeleri lazım. Öğrenciler ne kadar çabuk öğreniyorlar ve yaptıkları yanlışlıkları ne kadar çabuk düzeltebiliyorlar bunları göreceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca öğrencilerin Masterclass'a yoğun ilgi göstermelerinden dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Etkinlik, öğrencilere katılım sertifikaları verilmesinin ardından sona erdi.