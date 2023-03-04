Pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan tutuklandı

Eskişehir'de geçtiğimiz gün bir işyerine pompalı tüfekle saldıran ve içerideki aileye dehşet dolu anlar yaşatan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan bir fastfood restoranına pompalı tüfek ile gelen ve defalarca ateş eden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Restoranı işleten ailenin hedef alındığı saldırıda saldırgan, elindeki pompalı tüfeği defalarca ateşledi. Silahın tutukluk yaptığı bir esnada ise işletmeci Safiye Ermiş'in eşi, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Korkunç saldırıda şans eseri yaralanan olmazken fastfood restoranında büyük hasar meydana geldi. İşletmeci Safiye Ermiş'in eşi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan ise polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.