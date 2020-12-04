Porsuk Barajı'nda su seviyesi düştü, eski minare tamamen gün yüzüne çıktı

Eskişehir ile Kütahya arasında bulunan Porsuk Barajı'nın büyük bir bölümü kurudu. Barajdaki su seviyesinin çekilmesiyle 70 yıl önce inşa edilen minare tamamen gün yüzüne çıktı. Balık tutarak geçimini sağlayan vatandaşlar ise endişeli.

"Porsuk Barajı'nda su seviye düştü"

Sulama ve içme suyu temini amacıyla 1966-1972 yılları arasında inşa edilen Porsuk Barajı'nda su seviyesi düştü. Kuraklık sebebiyle yaklaşık 3 kilometre boyunca çekilen baraj suları drone ile havadan görüntülendi. Porsuk Çayı'nın menderesler haricinde bir bölümünün kuruduğu gözlenirken, su seviyesi yüzde 34 azaldı. Şimdilerde koyunların otlatıldığı Porsuk, eski günlerini mumla arıyor.

"Su seviyesi çekildi 70 yıllık minare ortaya çıktı"

Suların çekilmesiyle Sofça Mahallesi'nde 1950 yılında inşa edilen minare ve birkaç bina gün yüzüne çıktı. Porsuk Barajı'nın yapımıyla o yıllardan buyana sular altında kalan minare, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Toprağı çatlayan arazinin tam ortasında kalan minare ilginç görüntüler oluşturdu.

Bu arada baraj yatağında yer alan Sofça Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çoğu balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Önceki yıllara göre balık tutmakta zorlanan köy sakinleri umutla yağış bekliyor. Yetirince balık tutulamadığı için kullanılmayan kayıklar ise karaya oturdu.

"Su, en düşük seviyeye ulaştı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sofça Mahallesi Muhtarı Ali Ekber Yiğit, barajın en düşük su seviyesine ulaştığını söyledi. Muhtar Yiğit, "Bu mevsim itibariyle bulunduğumuz yerde olmamamız gerekiyor, buranın sular altında olması gerekiyor. Son iki yıldır hele hele bu yıl su en düşük seviyede. Köyümüzün ekonomisinin dörtte üçü balıkçılığa dayalı bu yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela buraya rutin balık yavruları atılıyor. Su bu şekilde düşük seviyede olduğu için balıklar da zarar görüyor. Oksijen azlığından dolayı balık ölümleri gerçekleşiyor. Köy sakinlerimizin çoğu balıkçılıkla geçindiği için burası çok önemli" diye konuştu.

"Balıkçılık bitme noktasına geldi"

Balıkçılıkla geçinen Nuri Sarı ise, "Şu anda balıktan hiç verim alamıyoruz. Tuttuğumuz balıklarda önceki yıllara göre yüzde 80, yüzde 90 oranında düşüş var. Köyümüzde balıkçılık bitti diyebilirim. Önceden en aşa 80-100 kilogram balık tutuyorduk. Şu an da en fazla 10-15 kilogram balık tutuyoruz" şeklinde konuştu.