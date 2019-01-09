Porsuk Çayı yine dondu

Eskişehir'de günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Porsuk Çayı'nın donmasına neden oldu.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Günlerdir aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece iyice düşen hava sıcaklığı, don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Gece eksi 13 dereceyi gösteren termometreler, sabah saatlerinde ise eksi 8'i gösterdi. Eskişehir'de yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer donduğu görüldü. Buz tutan çay üzerinde serçe ve karabatak cinsi kuşların ise soğuk havaya rağmen beslenmelerinden vazgeçmediği görüldü. Porsuk Çayı üzerinde oluşan buz tabakasının bazı yerlerde yoğunlaştığı, bazı yerlerde ise akıntının devam ettiği gözlendi.