İhlas Haber Ajansı

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Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Hoşnudiye Mahallesi Eti Park bölgesinde Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı.


Kimliği belirlenemeyen kadının intihar girişiminde mi bulunduğu yoksa bir kaza sonucuyla mı suya düştüğü konusunda araştırmalar devam ediyor.

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