Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi

Güneşli bir Eskişehir gününde evlilik teklifi planını uygulamaya koyan damat adayı Onur, Porsuk Çayı'nda bir sandal ile gezerken sevgilisi Esra'ya evlenme teklif etti. Kalabalık bir grubun o anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdiği görülürken, pankart açılıp meşale yakılması da ortaya renkli görüntüler çıkardı.

"Evet" dedi, gül yaprakları saçıldı

Yapılan evlilik teklifine olumlu yanıt gelince, köprü üzerinden Porsuk Çayı'na gül yaprakları serpildi. Mutluluklarını sarılarak kutlayan çift, fotoğraf çekenlere gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.