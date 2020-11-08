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Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi

Eskişehir gezilerinin en uğrak noktalarından olan Porsuk Çayı, yine bir evlenme teklifine sahne oldu.


Güneşli bir Eskişehir gününde evlilik teklifi planını uygulamaya koyan damat adayı Onur, Porsuk Çayı'nda bir sandal ile gezerken sevgilisi Esra'ya evlenme teklif etti. Kalabalık bir grubun o anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdiği görülürken, pankart açılıp meşale yakılması da ortaya renkli görüntüler çıkardı.



"Evet" dedi, gül yaprakları saçıldı


Yapılan evlilik teklifine olumlu yanıt gelince, köprü üzerinden Porsuk Çayı'na gül yaprakları serpildi. Mutluluklarını sarılarak kutlayan çift, fotoğraf çekenlere gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

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