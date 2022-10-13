Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı

Eskişehir'de, iddiaya göre yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirerek kalbi duran şahıs, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü. Hayati tehlikesi süren şahıs, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi yakınlarında Ufuk Ç. iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Ufuk Ç., bir süre yüzdükten sonra bilinmeyen bir sebeple boğulmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ve motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Ufuk Ç.'nin yapılan incelemede kalbinin durduğu anlaşıldı. Bunun üzerine motosikletli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ufuk Ç., olay yerine gelen ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye götürülen şahsa yapılan kalp masajı olumlu sonuç verdi. Tekrar kalp atışı alınan Ufuk Ç., Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.