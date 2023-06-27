Eskişehir'de girdiği Porsuk Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta iddiaya göre, Şırnak'ta askerlik yapan ve 15 gün önce hava değişimi izniyle gelen er Fatih Er (22) ile Hulusi Taha P. (14) akşam saatlerinde yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Çay içinde şakalaşan iki arkadaş gözden kaybolunca vatandaşlar duruma müdahale ederek, Hulusi Taha P.'yi kurtardı.

Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in bulunması için olay yerine polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis sağlık ekipleri, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda Fatih Er'in cansız bedenine ulaşıldı. Er'in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Ekiplerce sudan çıkarılan Fatih Er'in cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.